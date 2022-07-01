Bursa’da kaza sonrası ortalık karıştı
Bursa'da sağanak yağış sonrası meydana gelen zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Kaza sonrası sürücüler birbirine girdi.
Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi üzerinde sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonrası tartışma yaşayan araç sürücüleri de birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların ve diğer sürücülerin araya girmesiyle ortam sakinleştirilirken; o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. (İHA)