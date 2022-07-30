Bursa’da trafik kazası: 2 kişi hayatın kaybetti
Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, tırın altına girdi. Kazada, otomobildeki baba ve oğul hayatını kaybederken, biri ağır iki kişi yaralandı.
Olay, Gemlik ilçesinden Bursa merkezine gelirken İstanbul Yolu Ovaakça Mevkiinde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden plakalı otomobilin sürücüsü Selçuk Türkmen (49), kavşaktan dönen Feyzi Ö.'nün (60) kontrolündeki tırın dorsesine çarptı.
Yarıya kadar tırın kasasının altına giren otomobili ihbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çıkardı.
Araçta bulunan baba Selçuk Türkmen ve oğlu Mustafa Türkmen'in (13) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Emirhan Türkmen (18) ve anne Meryem Özlem Türkmen (41) ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Emirhan Türkmen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten verilirken, kaza ile alakalı tahkikat devam ediyor. (İHA)