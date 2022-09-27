Bursa’da trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Bursa'da, kamyonet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 17.30 sıralarında İznik ilçesi, Derbent Mahallesinde meydana geldi. Yenişehirden İznik istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Eroğlu yönetimindeki 34 UG 4258 plakalı kamyonet karşı yönden gelen Olcay Yaprak yönetimindeki 34 ANB 346 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüleri ile 34 UG 4258 plakalı kamyonetteki yolcular Mahsun Eroğlu, Kemal Eroğlu, Hüseyin Eroğlu, Mazlum Eroğlu ve 34 ANB 346 plakalı hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Emrah Kurt yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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