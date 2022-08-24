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Bursa’da yolunu kestikleri genci sigarası yok diye bıçakladılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu 17 yaşındaki Mecit A., yolunu kesen kişiler tarafından sigarası olmadığı gerekçesiyle bıçaklanarak yaralandı. 

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Bursa’da yolunu kestikleri genci sigarası yok diye bıçakladılar

Olay, gece Alanyurt yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yürüyerek evine giden Mecit A.’yı durduran kimliği belirsiz kişiler, sigara istedi. Şüpheliler, “Sigaram yok” cevabını veren Mecit A.’yı darbedip bıçakladı.

Kalçasından bıçaklanan Mecit A., kanlar içinde kalırken, şüpheliler de kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mecit A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mecit A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, polis de kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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