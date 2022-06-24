Büyükçekmece’de yol çöktü, otomobil oluşan çukura düştü

İstanbul Büyükçekmece'de İSKİ'nin çalışma yaptığı yolun bir bölümü çöktü. Çökme sırasında isale hattı patlarken otomobil de çukura düştü. Bazı evlerin bahçelerini ise su bastı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesi’nde bulunan bir caddede yaşandı. İSKİ’nin çalışma yaptığı Gazi Mustafa Caddesi’nde bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökme sırasında zarar gören isale hattı patladı.

Çöken yolda oluşan çukurlara 2 otomobil düşerken, isale hattından sızan su ara sokaklardaki evlerin bahçelerini bastı. Bazı vatandaşlar ise bahçelerine su girmemesi için kapılarının önlerini plastiklerle kapamaya çalıştı. İsale hattından daha fazla su sızmaması için vana kapatılırken, bazı evlerde su kesintisi yaşandı.

“CAN HAVLİYLE ÇIKTIK”

Otomobili çukura düşen Derya Yılmaz, “Yol akıyordu. Belediye herhangi bir işaret koymamıştı. Önümüzden araçlar gidiyordu. Birden yol çöktü. Çukura düşmeye başladık. Ben ve arkadaşım arabadan can havliyle kaçtık. Çevredeki insanlar, otomobilimi iterek çıkardı. Belediyenin hatası” dedi.

“BÜTÜN BAHÇEMİZ SU İÇİNDE KALDI”

Evinin bahçesi su içinde kalan Canan Tartan ise, “Arka yolda bir patlama olmuş. 3 saattir durduramadılar. Vanayı bulamadılar. Bütün bahçemiz su içinde kaldı. 50 yıllık bina. Temelinin çökebileceğini söylediler. Bahçe çamur içinde kaldı. Yarım saat sonra doktor randevum vardı. İptal etmek zorunda kaldım” dedi. (DHA)