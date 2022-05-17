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Cadde ortasında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak’ta caddede şüpheli çanta ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

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Cadde ortasında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde ortasında unutulan valiz ekipleri harekete geçti.

Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri valizin etrafına güvenlik önlemi aldı.

Ardından ekiplerin valizi kontrol etmesi sonucunda içerisinden kıyafet çıktı. İhbarın asılsız çıkmasının ardından polis ekipleri olay yerinden ayrıldı. (İHA)

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Polis Zonguldak