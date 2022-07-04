Çakarlı araçtaki ruhsatsız silahlı 2 kişi yakalandı

Sancaktepe'de seyir halindeki lüks otomobilde çakar tertibatını fark eden polis, şüphelenerek plaka sorgusu yaptı. Herhangi bir koruma şerhi bulunmadığı tespit edilen otomobildeki iki kişi gözaltına alındı. Üzerlerinden ruhsatsız silah da çıkan şüphelilere 2 bin 823 lira para cezası yazıldı.

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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Merve Mahallesinde trafikte seyir halindeki lüks otomobilde çakar tertibatını fark etti.

Otomobildekilerden şüphelenerek plaka sorgusu yapan polis, otomobilin sivil olduğunu ve herhangi bir koruma şerhi bulunmadığını gördü. Bunun üzerine otomobili durduran ekipler, sürücü E.Ö. ile yanındaki A.D.yi aşağı indirdi. Şüphelilerin üstünü arayan ekipler, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermi ele geçirdi.

İki şüpheli gözaltına alınırken, her birine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun İzinsiz Tepe Lambası-Siren Tertibatı Kullanmak” içerikli 26/2 maddesi gereğince bin 823 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler, otomobildeki siren ve çakarları ise söktü. (DHA)

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