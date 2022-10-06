Abone Ol

Çaldığı ayakkabıları, tişörtünün içine gizledi

Adana'da 2 apartmana giren 1'i kadın 2 kişi, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Kadının, ayakkabıları tişörtünün içine gizlediği anlar ise kameraya yansıdı.

Yayınlanma: 11:12 - 06 Ekim 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki 2 apartmanda meydana geldi. Kimliği belirsiz 1’i kadın 2 kişi, 2 apartmana girip, kapı önlerinde bırakılan ayakkabıları çaldı.

Kadın şüpheli, çaldığı ayakkabıları tişörtünün içine gizlerken, diğeri de poşetlere koydu. Şüpheliler, daha sonra binadan ayrıldı.

Bu anlar ise apartmanların güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Mahalleli hırsızlık şüphelisini direğe bağladı İlginizi Çekebilir Mahalleli hırsızlık şüphelisini direğe bağladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana Bursa Kadın Mehmet Akif Ersoy Polis