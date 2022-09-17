Abone Ol

Cami avlusunda cinayet

Yozgat’ta cami avlusunda tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Cami avlusunda cinayet

Akdağmadeni ilçesi Emek Mahallesi Bağ-Kur Camisi avlusunda O.B (16) ile arkadaşı B.Ç. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ç, bıçakla O.B’yi yaraladı. Ambulansla Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılan O.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince yakalanan B.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. AA

Sedat Peker videoları yayınlayan Cenk Çelik'e silahlı saldırı İlginizi Çekebilir Sedat Peker videoları yayınlayan Cenk Çelik'e silahlı saldırı Antalya'da yabancı turist, eşini döverek öldürdü İlginizi Çekebilir Antalya'da yabancı turist, eşini döverek öldürdü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster