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Cami bahçesinde cinayet

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde fırından poğaça aldıktan sonra cami bahçesine giden genç adam şadırvan yanındaki bankta otururken başından 5 el ateş edilerek vurularak öldürüldü.

Yayınlanma: 13:56 - 15 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Cami bahçesinde cinayet

Çarşı Mahallesindeki tarihi Çeşnigir camisinde sabah 08.00 sıralarında fırından aldığı poğaçaları yiyen 33 yaşındaki İlkay Kaplan silahlı saldırıya uğradı. 5 el ateş edilen olayda İlkay Kaplan başına aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden uzaklaşırken polis şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet yerinde İlkay Kaplan’ın fırından aldığı poğaçalar kalırken, Kaplan’ın 2017 yılında da intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

İlkay Kaplan’ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. (İHA)

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