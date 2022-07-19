Camiyi yakmaya çalıştı, dışarıdaki araçlara zarar verdi

Zonguldak’ta çeşitli suçlardan sabıkası bulunan bir şahıs, gece saatlerinde Acılık Hz. Ali Camii'ne giderek cami ve dışarıda bulunan park halindeki araçlara zarar verdi.

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Edinilen bilgiye göre olay, önceki gece saat 04.00 sıralarında Acılık Hz. Ali camiinde meydana geldi. İddiaya göre Ümit K. (22) isimli şahıs, “Camiyi yakacağım” diyerek içeri girip, caminin halısını yakarak çöp kutusuna zarar verdi. Ardından camiden çıkan Ümit K. dışarıda bulunan park halindeki araçlara da zarar verdi.

Olayı gören Emlak Müdürlüğü güvenlik görevlileri hemen durumu polis ekiplerin haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ümit K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ümit K., mala zarar verme suçundan işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

MÜFTÜ AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren İl Müftü Yardımcısı Tahir Erçin, “Sabah 04.00-04.30 arasında bir vatandaş bu bölgede bulunan plastik çöp kovasını ve camide ilan olarak astığımız ilanları toplayıp çöp kutusunda toplayıp ve ateşe vermiş. Cami girişinde bulunan son cemaat mali dediğimiz bu bölgede halıfleks vardı. Halının ateş alması sonucu bu bölgede lokal yangın meydana geldi. Bunun üzerine kaçtı ve dışarıdaki birkaç araca zarar verdi.

Karşıdaki inşatta çalışan güvenlik arkadaş durumu fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Ekipler şahsı yakalayarak gözaltına almış. Çok şükür ki bu olay çok büyümeden önlenmiş oldu” şeklinde konuştu. (İHA)

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