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Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı

Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu TCSG-6 sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (İHA)

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