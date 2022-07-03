Abone Ol

Çanakkale’de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Çanakkale’de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Doğancı köyünde, saat 17.30 sıralarında ağaçlandırma sahası yakınlarındaki kırsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, 3 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 hizmet aracı, 2 treyler, 2 belediye itfaiyesi ve 52 personel ile müdahale ediliyor. (İHA)

İstanbul'da yasak kararı! Valilik duyurdu İlginizi Çekebilir İstanbul'da yasak kararı! Valilik duyurdu Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangında kibrit kutuları bulundu İlginizi Çekebilir Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangında kibrit kutuları bulundu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster