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Çanakkale’de korkunç kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı

Çanakkale'de, otomobille cipin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 15:32 - 30 Haziran 2022 Güncellenme:
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Kaza, saat 12.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Çiftlik Mahallesi kavşağında meydana geldi. Çanakkale istikametinden Balıkesir’in Edremit ilçesi yönüne giden Volkan Çakmak idaresindeki otomobil, Çiftlik Mahallesi kavşağından Ayvacık’a dönmek isteyen Abdullah Zıvalı yönetimindeki cipe çarptı.

Kazada sürücüler Volkan Çakmak ve Abdullah Zıvalı ile araçlardaki Ege Çakmak, Elmas Zıvalı, Murat Usta, Zeynep Altınok, Ecrin Usta ve Elif Sare Usta yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

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