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Çatıda oynayan iki arkadaş elektrik akımına kapıldı

Adıyaman'da çatıda oynarken evin yakınından geçen yüksek gerilim hattına kapılan Hasan Figen (15) ile arkadaşı Ahmet Sivritaş (16) yaralandı.

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Çatıda oynayan iki arkadaş elektrik akımına kapıldı

Olay, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi’nde bulunan Orhan Göçere ait olan 2 katlı evin çatı katında meydana geldi. Çatıda oynayan Hasan Figen, eve yakın olan yüksek gelirim hattına kapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Arkadaşının elektrik akımına kapıldığı gören Ahmet Sivritaş da yardım etmeye çalışırken, akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından 2 arkadaş ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hasan ve Ahmet tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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