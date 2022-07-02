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Çay bahçesinde ağaç devrildi: 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çay bahçesinde oturdukları sırada üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi, yaralandı.

Yayınlanma: 07:15 - 02 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Olay, dün saat 22.30 sıralarında İznik Gölü sahilindeki çamlık alanda meydana geldi. 8 kişilik aile, çay bahçesindeki bir masaya oturdu.

Bir süre sonra masanın yakınındaki çam ağacı, gövde kısmından kırılarak, ailenin üzerine devrildi.

Ağacın altında kalan Gizem S. (16) ile Özge M., yaralandı.  Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ağacın bir kısmının da o sırada boş olan bebek arabasının üzerine devrildiği ve bebek arabasının kullanılmaz hale geldiği görüldü. (DHA)

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