Cem Madra hayatını kaybetti

Yazar ve akademisyen Ömer Madra'nın oğlu, Açık Radyo'nun kurucularından Cem Madra hayatını kaybetti.

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Açık Radyo’nun kurucularından etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra hayatını kaybetti. Madra’nın ölüm haberi, Açık Radyo’nun Twitter hesabından şu ifadelerle duyuruldu:

“Radyomuzun kurucularından, programcımız, dostumuz, etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Açık Radyo’ya sayısız katkıda bulunmuş olan dostumuzun ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.”

Yazar ve akademisyen Ömer Madra’nın ilk eşi Meral Mutlu Madra’dan olan oğlu Cem Madra, “Sulukule’nin Son Günleri” belgeseline imza atmıştı.