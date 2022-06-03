Cesedi 70 gündür aranan Hasan için gıyabi cenaze namazı

Kırşehir'de sevgilisi Şeyma Demir ile birlikte öldürülüp Kızılırmak Nehri'ne atılan, cesedi 70 gündür bulunamayan Hasan Aydoğan için gıyabi cenaze namazı kılındı. Hasan Aydoğan'ın annesi Döne Aydoğan, "Senin düğününü yapacaktık Hasan'ım. Şimdi olmayan cenaze namazını kılıyoruz. Allah'ım sen sabır ver" diyerek feryat etti.

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Olay, 25 Mart günü saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkiinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde bulundukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesi’nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi.

Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan’dan araçtan çıkmalarını istedi. Hasan ve Şeyma, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. 2 kişi, Aydoğan ve Demir’in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşarak, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri’ne geldi. Burada Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir’i öldüren şüpheliler, cesetlerini de nehre attı. Otomobili de temizleyen şüpheliler, köyden uzaklaştı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede, otomobilin Hasan Aydoğan’a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir’e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede beyaz bir otomobilin Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir’in bulunduğu alana gelip, kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi. Mobese görüntülerinde Hasan ve Şeyma’nın otomobilde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan, çapraz sorguda cinayetleri itiraf etti. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.

25 MART’TAN BU YANA ARANIYOR

İki şüphelinin ‘Cesetleri Kızılırmak Nehri’ne attık’ itirafı sonrası polis, jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Şeyma Demir, olaydan 3 gün sonra cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu. Demir’in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kayıp olan Hasan Aydoğan’ı Kızılırmak Nehri’nde arama çalışmaları ise 25 Mart’tan bu yana sürüyor.

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Hasan Aydoğan için bugün merkeze bağlı Dedeli köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazeye, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, Hasan Aydoğan’ın ailesi, arkadaşları ile öldürülen Şeyma Demir’in babası Vedat Demir katıldı. İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın kıldırdığı namazın ardından Aydoğan ailesi, köy evinde taziyeleri kabul etti. Hasan Aydoğan’ın annesi Döne Aydoğan, “Senin düğününü yapacaktık Hasan’ım. Şimdi olmayan cenaze namazını kılıyoruz. Allah’ım sen sabır ver” diyerek feryat etti. (DHA)

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