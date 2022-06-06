Cezaevindeki şiddet görüntülerine tepki
Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz, Adana 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde bir mahkuma yönelik olarak ortaya çıkan dayak ve işkence iddialarına karşı sessiz kalmadı.
Üç yıl önce adam yaralama suçundan tutuklanan Caner Şahin adlı hükümlünün cezasını çekmekte olduğu Adana 1 No'lu T Tipi Cezaevinde, infaz koruma memurlarınca orantısız güç kullanılarak götürüldüğü görüntüleri üzerine Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz bir açıklama yaptı.
Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz, “Yayınlanan görüntüler o kişinin insan haklarına saygılı muamele görmediğini açıkça sergilemektedir. En kısa sürede bu kişiyle cezaevinde görüşme gerçekleştireceğiz ve işkence iddiasının sıkı takipçisi olacağız. Ayrıca tüm hukuki yollara da başvuracağımızı bildiririz.” dedi.