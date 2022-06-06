Cezaevindeki şiddet görüntülerine tepki

Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz, Adana 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde bir mahkuma yönelik olarak ortaya çıkan dayak ve işkence iddialarına karşı sessiz kalmadı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Üç yıl önce adam yaralama suçundan tutuklanan Caner Şahin adlı hükümlünün cezasını çekmekte olduğu Adana 1 No'lu T Tipi Cezaevinde, infaz koruma memurlarınca orantısız güç kullanılarak götürüldüğü görüntüleri üzerine Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz bir açıklama yaptı.

Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz, “Yayınlanan görüntüler o kişinin insan haklarına saygılı muamele görmediğini açıkça sergilemektedir. En kısa sürede bu kişiyle cezaevinde görüşme gerçekleştireceğiz ve işkence iddiasının sıkı takipçisi olacağız. Ayrıca tüm hukuki yollara da başvuracağımızı bildiririz.” dedi.