Cezaevinden çıkan eşinin öldürdüğü Arzu, toprağa verildi
Bartın'da, cezaevinden tahliye olan eşi Metin Ar tarafından bıçaklanan Arzu Ar'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Annelerinin tabutuna sarılan kızları, 'Anne bizi bırakma, gitme ne olur; biz sensiz duramayız' diyerek ağladı.
Hendekyanı Caddesinde, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çarşamba günü adli kontrol şartı ve konutta infaz şartı ile tahliye edilen Metin Ar, boşanma aşamasındaki eşi Arzu Ar’ı 10 yaşındaki kızları Cemre Ar’ın gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Çevredekiler, darbettikleri Metin Ar’ı etkisiz hale getirdi. Aldığı darbelerle yaralanan Ar, Bartın Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Eşine yönelik cinsel saldırı, yaralama ve tehdit suçlarından 8 ay cezaevinde kalan Ar, tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Arzu Arın cenazesi ise bu sabah Bartın Devlet Hastanesinin morgundan alınarak, Geriş köyündeki babası Mehmet Çınarın evinin önüne getirildi. Burada dualar okunurken, Arzu Ar’ın çocukları 7 yaşındaki Cemre ve Alara, annelerinin tabutuna sarıldı.
Çocuklar, cenazede ‘Anne bizi bırakma, gitme ne olur; biz sensiz duramayız’ diyerek gözyaşı döktü. Arzu Arın cenazesi, Geriş Camiinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)