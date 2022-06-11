Abone Ol

Cinnet getirdi, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Çanakkale'de cinnet getiren Mustafa Karakoloğlu (36), annesi Refika (66) ve babası Ali Karakoloğlunu (63) bıçaklayarak öldürdü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Cinnet getirdi, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda; Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde hayvancılık ile uğrayan Mustafa Karakoloğlu, annesi Refika ve babası Mustafa Karakoloğlu’nu bilinmeyen nedenle bıçaklayarak öldürdü.

Psikolojik sorunları olduğu ve cinnet getirdiği iddia edilen katil zanlısı Karakoloğlu, olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster