Cinsel tacizden 2 kez tutuklanan spor tesisi görevlisine yine tahliye

Yalova'da, çalıştığı belediyenin spor tesislerine gelen 2 erkek çocuğu ile 1 genç kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ve 2 kez tutuklanan Y.A., ilk duruşmada bir kez daha tahliye edildi. Y.A., Gemlik 3üncü Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Art niyetim yoktu dedi.

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Olay, geçen yıl Armutlu ilçesinde meydana geldi. Belediyenin spor tesislerinde işçi olarak çalışan Y.A., buraya gelen E.N. (16) isimli erkek çocuğu ile P.Ç. (20) adlı kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 17 Ağustosta polis tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi’ne sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.A. hakkında, Gemlik 5inci Asliye Ceza Mahkemesinde çocuğa karşı telefonla cinsel taciz suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar, Gemlik 3üncü Asliye Ceza Mahkemesinde ise telefonla cinsel taciz suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

4 AY SONRA TEKRAR TUTUKLANDI

Cezaevinde 2 ay tutuklu kaldıktan sonra ekim ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Y.A., Armutlu Belediyesi Spor Tesisleri’ndeki işine geri döndü. Y.A., bu kez 8 Şubatta tesise spor yapmaya gelen Ş.M.A. (17) isimli erkek çocuğuna telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Telefon dökümlerinde yapılan incelemede Y.A.’nın, Ş.M.A.’ya attığı telefon mesajlarından ve ses çözümlemelerinden cinsel taciz suçunun yanı sıra çocuğu fuhşa teşvik ettiği ve şantaj yaptığı da belirlendi.

Y.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince çocuğu fuhşa teşvik etme, çocuğa karşı cinsel taciz ve şantaj suçlarından tutuklanarak bir kez daha Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

İKİNCİ TUTUKLAMADA İŞTEN ATILDI

Bu arada soruşturma kapsamında Y.A.’nın, mesaj yoluyla başka kişilere de benzer tacizde bulunup, bulunmadığının belirlenmesi için el koyulan cep telefonunda inceleme başlatıldı. Olayın ardından Y.A.’nın çalıştığı, Armutlu Belediyesi’nin şirketi Arjemekten yapılan açıklamada, kesinleşmiş suçu olmadığı için işe geri alındığı ancak 2nci kez tutuklandıktan sonra çıkışının verildiği kaydedildi.

BİR KEZ DAHA TAHLİYE

Çocuğu fuhşa teşvik etme, çocuğa karşı cinsel taciz ve şantaj suçlarından tutuklu yargılanan Y.A., Gemlik 3üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Art niyetim yoktu dedi.

Cumhuriyet savcısı, 3 ayrı dosyanın da birleştirilmesini talep ederken, mahkeme heyeti, Y.A.’nın tahliyesine karar verip, talebi görüşmek üzere duruşmayı erteledi. (DHA)

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