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Cip sitenin havuzuna uçtu

Antalya'da sürücünün kontrolünden çıkan cip, bir sitenin bahçe kapısını yıkıp, boş havuza uçtu. Kazada sürücü yara almazken, cip vinç ile havuzdan çıkarıldı.

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Cip sitenin havuzuna uçtu

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği cip, kaldırıma çıkıp bir sitenin bahçe kapısını yıkarak boş havuza uçtu.

Sürücü yara almazken, gürültü üzerine evlerinden çıkan sitede oturanlar havuzdaki cipi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Cip, çağırılan vinçle havuzdan çıkarıldı. (DHA)

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