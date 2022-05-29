Cipin çarparak ölümüne neden olduğu ormancı son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’nın Ula ilçesi yakınlarında görevden dönerken geçirdiği kazada yaşamını yitiren orman muhafaza memuru Mustafa Ersal Eken son yolculuğuna uğurlandı. Eken’e çarpan cipin sürücüsü Mehmet A. jandarma tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Ula ilçesi yakınlarında dün akşam saatlerinde görevden dönerken bir cipin çarpması sonucu yaşamını yitiren orman muhafaza memuru evli ve iki çocuk babası 63 yaşındaki Mustafa Ersal Eken için bugün Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törene Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Eken’in ailesi ve arkadaşları ile çalışma arkadaşları katıldı. Eken Yatağan ilçesine bağlı Bahçeyaka Mahallesinde toprağa verildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Eken'e çarpan cipin sürücüsü Mehmet A. jandarma tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.