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Cirit sahasında çıkan kavga meydan muharebesini aratmadı

Erzincan’da ciritçilerle seyirciler arasında çıkan ve cirit sopalarının kullanıldığı kavga meydan muharebesini aratmadı.

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Cirit sahasında çıkan kavga meydan muharebesini aratmadı

Pandemi süreci nedeniyle yaklaşık 3,5 yıl aradan sonra resmi olarak oynanan cirit müsabakaları Erzincan'da hafta sonu başladı. Fatih Mahallesinde bulunan cirit sahasında cumartesi günü oynanan karşılaşmalar dostluk içerisinde geçerken pazar günü Tercan ilçesinden gelen atlı spor kulübü ile karşılaşmayı izleyen Erzincanlı seyirciler arasında karşılaşma oynanırken yapılan itirazlar üzerine başlayan tartışma arbedeye dönüştü.

Cirit atlarını seyircinin üzerine sürerek cirit sopalarıyla vuran sporculara seyircilerden de karşılık gelince cirit sahası adeta meydan muharebesini aratmadı.

Yaşanan kavga çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle sona erdi. (İHA)

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