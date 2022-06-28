Çocuk cinayetinden aranan şahıs bazanın altında yakalandı

Iğdır'da bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan aranan şahıs, köy evinde saklandığı bazanın altında yakalandı.

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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Sabri Demir’in yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu JASAT, Demir'in Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde yaşadığını belirledi.

Ekipler, şahsın kaldığı eve baskın yaptı. Ev içinde yapılan arama sonucu Demir, bir bazanın altında yakalandı. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇALINAN MOTOR DA BULUNDU

Ekipler, evin önünde bulunan bir motordan şüphelenerek motoru plakasından sorgulattı. Yapılan sorgulamada motorun Mehmet Yeter'e ait olduğu ve 2018 yılında çalındığı belirlendi. Ekipler motoru da alarak sahibine teslim etti.

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