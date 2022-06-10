Çocuk kaçırıldı iddiası ortalığı karıştırdı… Gerçek bambaşka çıktı

Sultangazi'de, otomobilin bagajındaki çocuğun darp edilerek kaçırıldığı gören mahalleli panik yaşadı. Polis harekete geçti, inceleme yaptı. Saatlerce süren hareketliliğin altındaki gerçek herkesi şoke etti. Mahallelinin paniğe neden olduğu olay 'tiktok' için video çekimi çıktı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi’nde yaşandı. Sokağa hızla giren otomobil, bir süre ilerledikten sonra durdu. Otomobilden inen kişi bagajı açtı. Bagajın içindekini bir süre darp eden kişi, tekrar otomobile binerek hızla uzaklaştı. Mahalle sakinleri, otomobildekilerin çocuk kaçırdığını düşünerek, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Çevrede araştırma yapan ekipler, otomobilin geçtiği güzergahtaki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Polis, yaptığı araştırma sonucu, otomobildeki 3 kişinin sosyal medya uygulaması tiktok için video çektiklerini tespit etti. Mahalle sakinlerinden Gurbet Erikli, Dün bir otomobil yol ortasında durdu.

Otomobilin bagajını açtılar. Bagajda bir tane çocuk vardı. Çocuğa vurdular. Bunu görünce bende bağırdım. Bunun üzerine kaçıp, gittiler. Mahalleli sokağa döküldü. Ben çocuk kaçırıldı sandım. Otomobilin plakası yoktu. Hemen polisi aradık. Poliste geldi. Keşke bize söyleselerdi şaka yaptıklarını, bizde tedirgin olmazdık dedi. Sosyal medyaları için çektikleri video paniğe neden olan 3 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi. (DHA)

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