Çocuk pornosu operasyonu: Biri öğretmen 4 gözaltı
Samsun'da siber polisinin takibi sonucu çocuk pornosu paylaşanlara yönelik düzenlenen operasyonda aralarında öğretmenin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çocuk pornosu paylaşanlara yönelik yapılan takip ve çalışma sonucu eş zamanlı operasyon düzenledi.
Olayla ilgili aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahısların farklı rumuzlarla açtıkları sosyal medya hesapları üzerinden 06-14 yaş arası çocuk pornolarını paylaştıkları ortaya çıktı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne çıkarıldı. Savcıya ifade veren 4 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.