Üç çocuk boş çantalarla gelip marketten yağ çaldı

Van’da bulunan bir zincir markete müşteri gibi giren 3 çocuk yaklaşık 600 TL değerinde yağ çalarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Van'da bulunan bir zincir markete gelen 3 çocuğun yaptığı hırsızlık görenleri şaşkına çevirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen ve ortaokul öğrencileri olduğu düşünülen biri kız 3 çocuk, okul çıkışı boş çantaları ile markete girerek yaklaşık 600 TL değerinde yağ çaldı.

Markette bulunan 5 litrelik yağların eksildiğini fark eden yöneticiler, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde hızlıca markete giren 2 çocuk el çabukluğuyla 5 litrelik yağları çantalarına koyarken, 1 çocuğun ise ilk denemesinde telaşlanıp yağı çalamadığı görülüyor. İkinci denemesinde ise yakalanma korkusuyla yağı bırakıp arkadaşları ile marketi terk ettiği tespit edildi. (İHA)

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