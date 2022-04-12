Çocukları tartışan aileler birbirine girdi: 14 yaralı, 4 gözaltı

Şanlıurfa'da oyun oynayan çocukları tartışan iki ailenin tüfekli, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgasında 14 kişi yaralandı. Üç araç hasar görürken dört kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün gece Konuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Oyun oynayan çocukları tartışan iki komşu aile birbirine girdi. Ay ve Aslan ailelerinin yakınlarının da dahil olduğu kavgada tüfek, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı.

14 kişinin yaralandığı kavga, polislerin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesiyle sona erdi. Ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen dört şüpheli de gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Park halindeki üç aracın da hasar gördüğü kavga sonrası polis ekipleri, hem mahallede hem de hastane önünde güvenlik önlemi aldı. (DHA)