Çocuklarına bakarken karşıdan gelen araçla çarpıştı: 6 aylık bebek öldü
Denizli’nin Tavas ilçesinde çocuklarının dikkatini dağıttığı anne kullandığı araçla karşı yönden gelen araca çarptı. Kazada 6 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Tavas’ta iş bitimi sonrası dükkanından eve gitmek için aracıyla yola çıkan Yunus D., ilçeden Aydoğdu Mahallesi’ne doğru giden Gülsüm E. hakimiyetindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle iki araçta hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Yunus D., babası Halil İ.D. ile diğer araçta bulunan Gülsüm E. ve oğlu Mustafa A. E.'yi (11) yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Gülsüm E’nin 6 aylık bebeği Ela E.'nin ise hayatını kaybettiğini belirlendi.
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından hurdaya dönen araçlar yol üzerinden kaldırıldı. Öte yandan; anne Gülsüm E.’nin çocuklarının dikkatini dağıtması sonucu aracın kontrolünü kaybettiği iddia edildi. (İHA)