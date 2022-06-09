Çok çabaladı ama babasını kurtaramadı

Denizli’de kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, aynı bölgede çalışan oğlu tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Son nefesini vermek üzere olan babasını traktörün sepetine yerleştirerek yola çıkan acılı evlat, polisler yolda kendisini durdurunca, "Abi ambulans gelmiyor mu daha" diyerek gözyaşı döktü.

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Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Başkarcı bölgesindeki kesim çalışmalarında görevli orman işçisi 50 yaşındaki Sefa Şahan (50), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Aynı sahada çalışan Şahan’ın oğlu Serdar Şahan (22), babasını yerde hareketsiz yatarken buldu. Babasının güçlükle nefes alıp verdiğini fark eden Serdar Şahan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

GÖZYAŞLARI YÜREK BURKTU

Sağlık ekiplerine daha çabuk ulaşabilmek için son nefesini vermek üzere olan babasını akrabasına ait 05 AU 479 plakalı traktörün sepetine yerleştiren Serdar Şahan, verdiği ölüm kalım mücadelesinin sonuçsuz kaldığını polisler yolda kendisini durdurunca anladı. Son bir umutla babasını yaşatabileceğini düşünen acılı evladın, “Abi ambulans gelmiyor mu daha” diyerek döktüğü gözyaşları yürekleri burktu.



Olay yerine giden sağlık görevlileri, traktörün sepetinde hareketsiz şekilde duran Sefa Şahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, talihsiz orman işçisinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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