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Çöpe atmışlar! 5 yavru köpek kurtarıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde poşet içerisinde çöp konteynerine atılan 5 yavru köpek kurtarılarak, koruma altına alındı.

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Çöpe atmışlar! 5 yavru köpek kurtarıldı

Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde bulunan Su Parkı yakınlarında çöp konteynerinden sesler geldiğini fark eden vatandaşlar, poşet içerisine konularak atılmış 5 yavru köpek buldu. Köpekler ihbar üzerine gelen Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınarak, Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine götürüldü. Koruma altına alınan yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Keşan Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Duyarsız ve sorumsuzca yapılan davranışı kınıyoruz denildi.(DHA)

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