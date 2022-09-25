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Çorum’da husumetli 2 grubun kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 5 gözaltı

Çorumda husumetli iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Ferdi Bayraktar, hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma: 16:42 - 25 Eylül 2022 Güncellenme:
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Olay, dün gece saatlerinde Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Kadir D. tarafından göğüs bölgesinden bıçak darbesi alan Ferdi Bayraktar, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Bayraktar, olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bayraktar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis bıçaklı saldırgan Kadir D. ile şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. (DHA)

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