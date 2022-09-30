Damper yüksek gerilim hattına temas etti, şoför feci şekilde can verdi
Aksaray'da kum taşıyan kamyonun açık unutulan damperi yüksek gerilim hattına temas etti. Bu esnada akıma kapılan şoför İbrahim Ethem Kaçmaz (37), hayatını kaybetti.
İbrahim Ethem Kaçmaz, kamyonuyla kum götürdüğü Cerit köyünde dün saat 18.30 sıralarında yükünü boşalttıktan sonra, damperi indirmeyi unutup, aracıyla hareket etti.
Bu sırada damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu Kaçmaz, akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kaçmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)