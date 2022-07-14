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Damperini açık unuttu… Ölümden döndü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu, damperi açılınca köprülü kavşak alt geçidinin tavanına çarparak devrildi. 

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Damperini açık unuttu… Ölümden döndü!

Kaza, saat 13.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel çevre yolu girişi Hikmet Şahin köprülü kavşağında meydana geldi.

Adnan Öztürk’ün kullandığı hafriyat kamyonu, seyir halinde damper açılınca köprülü kavşak alt geçidine çarparak devrildi.

Çarpmanın şiddetiyle Öztürk, şoför kabininde sıkıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Öztürk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adnan Öztürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Devrilen kamyon, çekici ile kaldırılırken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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