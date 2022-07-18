Datça yangınının ardından jandarma tedbirleri artırdı

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan ve ikinci günde söndürülen orman yangınının ardından tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Jandarma, 13 ilçedeki ormanlarda belirlenen 182 noktada toplam 347 personel ve 100 araçla devriye görevine başladı.

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Datça’nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkisindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda geçen 13 Temmuz’da saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına askeri birlikler, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleri ile bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi.

Tedbir amacıyla Datça-Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı. Mesudiye Mahallesi’nin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 vatandaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Yangında 7 kişi yaralanırken, 10 ev de zarar gördü. Yangında 300’ü orman, 400’ü tarım olmak üzere toplam 700 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Datça yangının ardından tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Bodrum’da 25, Dalaman’da 6, Datça’da 4, Fethiye’de 37, Kavaklıdere’de 1, Köyceğiz’de 4, Marmaris’te 18, Menteşe’de 5, Milas’ta 22, Ortaca’da 9, Seydikemer’de 5, Ula’da 16 ve Yatağan’da 30 olmak üzere 182 ormandaki devriye noktasında 347 personel ve 100 araç ile devriye görevine başladı. (DHA)

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