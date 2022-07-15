Datça’da ölümlü kavga

Muğla'nın Datça ilçesinde esnaflık yapan 41 yaşındaki Erhan Okur, gece yarısı dükkanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Datça merkezinde esnaflık yapan 41 yaşındaki Erhan Okur, iddiaya göre kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile otururken iş yerine gelen üç kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iş yerine gelen şahıslar hem Erhan Okur'u hem de Mustafa Geremeli'yi bıçakladı.

Gelen sesler üzerine kavganın yaşandığı dükkana gelen çevre sakinleri iki kişiyi kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Servis'e ihbar edip yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erhan Okur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Mustafa Geremeli ise ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra çalışma başlatan polis ekipleri isimleri açıklanmayan 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.