Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu elinde silahla kaçarken yakalandı

Bursa'da aralarında bir dava nedeniyle husumet bulunan muhtar Ruhan Görgün'ü silahla ateş ederek yaralayan Volkan Sağlıca, elinde silahla kaçarken yakalandı. Görgün, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüphelinin olay yerinden uzaklaşması cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesindeki Tarihi Namazgah Parkında meydana geldi. Elindeki silahla park içerisindeki muhtarlık binasına gelen Volkan Sağlıca, aralarında dava bulunan muhtar Ruhan Görgüne davayı geri çekmesini söyledi.

Görgün’ün talebini reddetmesiyle ardı ardına ateş etti. Görgün bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı haldeki muhtar Görgün, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Her iki bacağına da kurşun isabet eden Görgünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan şüpheli kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

ELİNDE SİLAHLA GÖRÜNTÜLENDİ

Şüphelinin Namazgah Parkından kaçtığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin parkın üst kapısından caddeye çıktığı, elinde silahla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Volkan Sağlıca’nın olay yerine gelmeden önce, Namazgah Parkının arka sokağındaki Hayriye Camiine giderek cemaate muhtar Ruhan Görgünü sorduğu ve elindeki silahı göstererek imamı da tehdit ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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