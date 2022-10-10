Demir yolunun karşısına geçmek isterken tren çarptı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, tren yolunun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki Ümit Şengül, yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Fevzipaşa Mahallesi’ndeki tren yolunda karşıya geçmek için raylara inen Ümit Şengül’e, saat 08.00 sıralarında Mersin-Adana seferini yapan yolcu treni çarptı.
İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şengül’ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Şengül’ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazanın meydana geldiği yerin 50 metre ilerisinde, hemzemin geçit olduğu görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)