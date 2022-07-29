Denizde kaybolan üniversiteli Hasan Can aranıyor
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Hasan Can Güneyi (19) arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı.
Zonguldak Kilimli Göbü köyündeki plajda denize giren Hasan Can Güney, dalgaların arasında kaybolunca çevredekiler yardıma koştu.
Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü öğrencisi Güney’i kurtarmaya çalışan Berkan Süleyman Günaydın boğulma tehlikesi geçirince, çevredekiler tarafından kıyıya çıkartıldı.
İhbar üzerine plaja sağlık, jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Hayati tehlikesi bulunmayan Günaydın, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, denizde kaybolan üniversite öğrencisi için ise arama çalışması başlatıldı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Güney’in babası ve yakınları Zonguldak’a geldi. Havanın kararmasıyla sona eren çalışmalar, gün ağarınca yeniden başladı. Sahil Güvenlik, radar ve dalgıç ile tarama yaparken, AFAD ve jandarma ekipleri de karadan çalışmasını sürdürüyor. (DHA)