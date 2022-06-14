Denizli’de kaybolan iki genci arama çalışması sürüyor, olayla ilgili 6 kişi adliyeye çıkarıldı

Denizli’de 5 gündür kayıp olan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse’nin arama çalışmaları sürüyor. İki gencin cesetlerinin bulunduğu ileri sürülen Serinhisar’daki eski bir su kuyusunda iş makineleri ile arama yapılıyor. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı adliyeye çıkarıldı. Kayıp gencin kız arkadaşı ifadesinde ‘Eyvah! Dedikten sonra telefon kapandı” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Denizli'de 5 gündür kayıp olan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ile 19 yaşındaki Hasan Akköse'nin arama çalışmaları sürüyor. Akköse'nin kullandığı ve babasına ait olduğu öğrenilen araç Serinhisar ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Bölgede yapılan arama çalışmalarında iki gence rastlanmadı.

Daha sonra olayla ilgili olarak cinayetten hüküm giymiş Mustafa A. ile 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çapraz sorguda cesetleri su kuyusuna attıklarını söylemelerinden sonra ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde Develikuyu Mevkii'nde eski bir su kuyusunda arama çalışmaları başlatıldı.

‘KEPÇE PARALEL KAZI YAPIYOR'

Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince iki gündür su kuyusunda yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamayınca bölgeye iki ekskavatör ve bir kepçe getirilerek çalışmalara hız verildi. İş makineleri derin olduğu öğrenilen kuyuya paralel bir noktadan kazılara başladı.

Kuyunun dibine taş ve toprak atılarak kapatılmak istendiği öğrenildi. Diğer yandan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Denizli Adliyesi'ne getirilerek Nöbetçi Sulh Ceza Hakemliği'ne çıkarıldı. Savcılık şüphelilerin tutuklanmasını istedi. Mustafa A. ile iki şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

‘EYVAH DEDİ, TELEFON KAPANDI'

Kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin kız arkadaşının ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan genç kızın ifadesinde, Hasan’ın kaybolduğu günün gecesinde kendisini cep telefonuyla arayarak Mustafa A’nın ismini verdiği, ardından telefondan ‘eyvah’ diye bir ses duyduktan sonra telefonun kapandığını söylediği belirtildi.

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