Denizli’de öldürülen iki genç toprağa verildi
Denizli’de öldürüldükten sonra su kuyusuna atılan iki genç son yolculuklarına uğurlandı.
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde tüfekle başından vurularak öldürülen 19 yaşındaki Hasan Akköse ve sırtından vurularak öldürülen 17 yaşındaki İsmail Yalçın toprağa verildi. İki gencin cesetleri yakılarak ilçede bir su kuyusuna atılmış ve yaklaşık 45 saat süren çalışmalar sonrasında çıkarılmıştı.
‘TABUTU ÜZERİNE SON TAKTIĞI ATKI KONULDU'
Akköse'nin cenazesi PAÜ Hastanesi morgundan ailesi tarafından alındıktan sonra Serinhisar'daki evine getirilerek helallik alındı. Daha sonra Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığına defnedildi. Akköse'nin tabutu üzerine olay günü taktığı atkısı konuldu. Baba Yaşar Akköse üzerinden çıkan eşyaların hatıra olarak saklanacağını söyledi.
İsmail Yalçın'ın cenazesi ise Acıpayam'a bağlı Dedebağ Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.