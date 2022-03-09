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Depoya gizlenen 132 kilo eroini ‘Ayzek’ buldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir depoda yapılan aramada narkotik köpeği 'Ayzek', 132 kilo 300 gram eroin buldu.

Yayınlanma: 09:17 - 09 Mart 2022 Güncellenme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova’dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen bir depoya baskın yaptı. Narkotik köpeği ‘Ayzek’ ile yapılan aramada 132 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)

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