Dersim Dernekleri Federasyonu’nun pikniğine Valilik engeli

Dersim Dernekleri Federasyonu'nun İstanbul Aydos Ormanı'nda yapmayı planladığı pikniğine İstanbul Valiliği güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Federasyon karara tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ‘Dersimliler Birlik ve Dayanışma Pikniği' İstanbul Valiliği tarafından güvenlik gerekçe gösterilerek izin verilmedi. DEDEF karara tepki gösterdi.

YASAKLAMA GEREKÇESİ: GÜVENLİĞİN ALINAMAMASI

Valiliğin yasak kararına ilişkin yazılı açıklama yapan DEDEF, 32 yıldır geleneksel olarak yapılan Dersimliler birlik ve dayanışma pikniğinde herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek, “AKP’nin son yıllarda bu yasaklamaları ileri demokrasilerinin safsatasının üründür. Her şeyden önce bu kararın son güne kadar bekletilerek, yapılan onca hazırlık yok sayılarak üyelerimizin pandemi nedeniyle bir araya gelme arzusu ve en önemlisi ekonomik olarak çok ağır bir yük altına girmemiz sağlandıktan sonra bildirilmesi, yapılan işlemin her türden iyi niyetten uzak olduğunu göstermektedir.

Gerekçenin pikniğin güvenliğinin alınamayacağı olarak kendilerine iletildiğinin belirtildiği açıklamada “Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem almak, güvenlik içinde piknik yapmamızı sağlamakla yükümlü olanların, bu gerekçelendirmeyi demokratik hakkımızın yasaklanmasının gerekçesi yapmaları, temel hukuk normlarının ihlalidir. Kısacası tarafımıza iletilen yasaklama gerekçesi her açıdan hukuki meşruiyetten, demokratik bir toplum ölçüsünde başvurulabilecek gereklilik ve ölçülülük gerekçelerinden bütünüyle yoksundur” ifadelerini kullandı.

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