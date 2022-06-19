Abone Ol

Devrilen araçtaki 1’i bebek 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen araçtaki 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Devrilen araçtaki 1’i bebek 5 kişi yaralandı

Kaza, Muğla’nın Menteşe İlçesi Karamehmet Mahallesinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Şinasi K.’nın kullandığı 20 DU 756 plakalı araç, Yatağan istikametine doğru ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonrası devrildi.

Kazada, sürücü Şinasi K. ile yanında yolcu olarak bulunan 1 yaşındaki Elisa Meva A., 24 yaşındaki Özlemnur T., 22 yaşındaki Tuğçe K ve 28 yaşındaki Fatih Sultan A., yaralandı. Kaza sonrası bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

Kazada yaralanan Sinem ile Beyza, sınava sedye ve tekerlekli sandalyeyle girdi İlginizi Çekebilir Kazada yaralanan Sinem ile Beyza, sınava sedye ve tekerlekli sandalyeyle girdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster