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Devrilen otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, devrilen otomobildeki öğretmen Emrah Efe (28), yaşamını yitirdi. Kazada, otomobil sürücüsü de yaralandı.

Yayınlanma: 15:26 - 31 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Devrilen otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Güvenli Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenli İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Yunus Karakurt yönetimindeki 33 EAY 77 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan sürücü Yunus Karakurt ile yanında bulunan meslektaşı Emrah Efe, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Emrah Efe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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