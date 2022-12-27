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Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan çiftçi Mümin Günel (66), hayatını kaybetti.

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Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Eşme Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Mümin Günel, tarlasına çalışmaya gittiği sırada, köy yolunda kullandığı 41 SS 745 plakalı traktörü devrildi.

Günel, traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Günel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Günel’in cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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