Dicle nehri bir haftada 6 can aldı

Diyarbakır’da serinlemek için Dicle nehrine giren üç lise öğrencisi akıntıya kapılarak boğuldu. Biri ise kıyıya çıkmayı başarıp boğulmaktan son anda kurtuldu. Son bir haftada Dicle nehrinde boğulan kişi sayısı 6’ya yükseldi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'daki Vali Aydın Arslan Fen Lisesi öğrencileri Enes Can, Osman Yetişkin, Yunus Vural, bugün öğlen saatlerinde serinlemek için Sur İlçesinin Bağıvar beldesi yakınlarından geçen Dicle nehrine girdi.

Suda bir süre yüzen arkadaşlar bir anda akıntıya kapılarak dengelerini kaybetti. Sudan çıkmak için çırpınan öğrenciler bağırıp çevreden yardım isteyince olay yerine toplanan vatandaşlar 112 ve AFAD'a haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler öğrencilerni kurtarılması için seferber oldu. Arama kurtarma faaliyetini genişleten ekipler üç arkadaşın hareketsiz bedenlerini nehrin kıyısına yakın noktada buldu. Sudan çıkarılan gençler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğrenciler Diyarbakır Başsavcılığının talimatıyla otopsileri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, bir anda bağırma sesleri duyduklarını, üç arkadaşın birbirine sarılarak destek beklediklerini gördüklerini belirterek, “Yardım için çabalarken bir anda suyun dibine battıklarını gördük. Birini sudan çıkarabildik, diğerleri maalesef kurtaramadık” dediler.

Önceki gün Şırnak'ın Cizre İlçesinden geçen Dicle nehrine serinlemek için giren Zekeriya Nergiz ile İdris Bütrü boğularak hayatını kaybetmişti.

Geçen hafta da serinlemek için Dicle nehrine giren Serhat Günel Sur İlçesi yakınlarında akıntıya kapılarak boğulmuştu.