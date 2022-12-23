Diyarbakır’da bir kişiye silahlı saldırı! Aracın plakası dikkat çekti
Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde memur olan A.E.K.(28), husumetlilerinin, plakalarına 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı takıp geldikleri otomobilden tabancayla açtıkları ateşle yaralandı.
Olay, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, plakalarında ‘Evleniyoruz, mutluyuz’ yazısı bulunan otomobille okulun önüne gelen şüpheli ya da şüpheliler, husumetlileri A.E.K.’ye tabancayla 4 el ateş etti. A.E.K. yere yığıldı, şüpheliler ise kaçtı.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla yakındaki Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen A.E.K. tedaviye alındı. Polis, plakasını gizledikleri otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)